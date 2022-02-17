先前有網友在PTT上詢問「柏拉圖式的戀愛能長久嗎」引發討論，沒想到有另名網友再分享「蘇格拉底式的戀愛能長久嗎？」他說2名朋友從高中辯論社相識，交往後的相處模式就是辯到對方認輸為止，即便要道歉也只會說「我只知道一件事，就是我什麼都不知道」，如此相處讓網友笑說「這不就是蘇格拉底式的戀愛嗎？」

該名網友在PTT上發文「蘇格拉底式的戀愛能長久嗎？」，他說他的2名朋友高中時在辯論社相識而交往，當時2人的相處模式就是「一定要辯到有一方認輸為止才罷休」，戀情一直持續到出社會，2人仍會用蘇格拉底知名的「產婆教學法」互相安撫情緒。

網友分享「蘇格拉底式的戀愛能長久嗎？」他說2名朋友從高中辯論社相識，交往後的相處模式就是辯到對方認輸為止。（翻攝自PTT）

該網友說，不過2名朋友在吵架時也貫徹蘇格拉底的辯論精神，誰也不讓誰，誰也不先道歉，因為他們的觀念是「如果道歉等於逃跑，不就證明我是錯的嗎？」若是2人要互相推卸責任時，就會說「我只知道一件事，就是我什麼都不知道」，如此有趣的過程讓其他網友笑翻。

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