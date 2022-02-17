1974年結婚至今的一對夫妻，分居逾30年，妻子提告請求法官裁判離婚，但台北地方法院認為，2人分居多年，婚姻已生破綻，有難以維持之重大事由，但事由是因妻子為逃避債務逕行離家所致，她不得請求裁判離婚，判決駁回她的請求。可上訴。

法官指出，提告的妻子坦承她因積欠債務後，獨自在外租屋，並從1990年間獨自赴美，兩造分居迄今逾30年，期間均無聯繫等情，2人客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實。

但法官認為，妻子因積欠大筆債務，置債務、子女及家庭於不顧，逕自離家遠走他鄉，多年未聯絡，未盡母親、配偶之責，獨留老公照顧兩造子女，並持續居住在兩造共同住所，未曾搬離，難認老公無維持婚姻之意願。

法官表示，縱認2人分居多年，婚姻已生破綻，有難以維持之重大事由，然究其事由實乃因妻子逃避債務逕行離家所致，妻子須負主要之責，不得請求離婚，判決駁回她的請求。