台北市長柯文哲228打算挑戰市長任內最後一次「一日雙城」，外界質疑他將與民眾黨參選人合體增加聲量。柯文哲17日指出，他是純粹去玩的、去娛樂，至於有無信心21小時騎完，他則表示，歲月催人老，上次騎19個小時而已。

柯文哲今早出席陽明山花季活動，他致詞指出，陽明山花季舉辦超過60年，每年都有不同特色，去年是雙星仙子，他也搞不清楚是什麼東西，年輕人的玩意。

他說，陽明山櫻花最多，包括吉野櫻、山櫻、寒櫻、八重櫻還有杜鵑花，疫情期間還是鼓勵大家到戶外走走，總是要看一些花有療癒效果，台灣終究要走出疫情，大家盡量過正常生活，防疫是做必要的準備，把針對人民生活限縮壓到最低，盡量讓社會正常，不過先決條件還是要打疫苗，有打過3劑疫苗的至少比較安心，雖然不保證不會感染，但萬一得了不會是重症，大家有打完3劑，鼓勵大家到戶外走走，尤其是有舉辦一甲子經驗的陽明山花季。

當被問及今年有無信心在21小時內騎完一日雙城，體力有沒有辦法，柯文哲先是反問「今天有堵麥嗎？」接著說，歲月催人老，上次騎19小時而已。

至於外界質疑一日雙城將和民眾黨參選人合體增加聲量，柯文哲直呼，他是純粹去玩的、去娛樂，面對詢問民眾黨要走自己的路嗎？他僅回說：「哀唷」。