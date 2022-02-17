廣東近期多地發布「反走私、反偷渡線索舉報」相關獎勵措施。其中，廣東惠州市大亞灣經濟技術開發區公安局官方微信公眾號「大亞灣公安」發布消息稱，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船隻等線索的，內容經查證屬實的，每條線索（視案情）最高獎勵50萬元（人民幣，下同，約台幣220萬元）。

廣東東莞市公安局昨（16日）晚於微信公眾號「東莞市公安局」發布通告稱，為嚴厲打擊海上偷渡違法犯罪行為，杜絕從海上偷渡入境，廣泛動員人民群眾積極參與反偷渡工作，東莞市公安局決定加大海上偷渡線索有獎舉報力度。凡向東莞市公安機關提供東莞市範圍內參與或從事海上偷渡等非法活動線索，公安機關尚未掌握且經查證屬實，據此偵破案件的，將予以獎勵。

上述戶通告顯示，舉報參與海上偷渡行為的，每查處一人獎勵1萬元；舉報組織、運送海上偷渡行為的，每查處一人獎勵2萬元；舉報海上偷渡行為的，每查處1艘（輛）用於偷渡作案交通工具獎勵10萬元；相關線索已獲得其他部門同類獎勵的，不得重複申請以上獎勵；對不同人員就同一線索向有關部門進行舉報的，按照舉報時間順序確定一名領獎人（單位）。

此外，廣東珠海和惠州兩地也均發布了反走私反偷渡線索舉報獎勵通告。15日至16日，珠海市香洲區、金灣區、斗門區、高新區、鶴洲新區（籌）新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室陸續發布關於反走私反偷渡線索舉報獎勵的通告。其獎勵標準為，舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪的，給予最高5萬元獎勵。舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索的，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵10萬元；每查獲1名組織者，獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。

而據珠海高新區官方微信公眾號消息，15日晚，根據熱心群眾提供的線索，高新區新冠肺炎防控指揮辦反走私反偷渡工作專班成功抓獲一批非法入境人員。16日，珠海高新區新冠肺炎防控指揮辦向熱心群眾發放反走私反偷渡線索舉報獎勵金。這是高新區發布《關於反走私反偷渡線索舉報獎勵通告》後發放的首筆獎金。

惠州市大亞灣經濟技術開發區公安局官方微信公眾號「大亞灣公安」12日發布消息稱，依照《大亞灣區公安局對偷渡走私非法活動線索有獎舉報實施辦法（試行）》，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船隻等線索的，內容經查證屬實的，每條線索（視案情）最高獎勵50萬元。

惠州市惠東縣公安局官方微信公眾號「惠東警訊」26日發布消息稱，凡提供線索查獲有走私物品或抓獲偷渡人員的，案件成立的先行獎勵5萬元，同時結案後再按有關規定給予一定額度的情報獎勵金。