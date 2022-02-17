時代力量立委陳椒華針對台中清泉崗產業園區開發案17日前往現勘，質疑開發單位地質鑽探及地下水位涉量測不實，依法應開挖至地下20公尺以上，批評台中市環評審查寬鬆不嚴謹，且台灣特有亞種環頸雉恐將因開發案而滅失近2成，呼籲台中市府停止該開發案審查。

陳椒華表示，清泉崗產業園區開發案的環境影響評估書的地下水調查資料不實，因園區預定地北端有舊庄溪上游出水口，附近理應有地下水，但開發單位僅在枯水期冬天進行為期7天地下水位量測，缺乏夏季豐水期地下水位資料，竟以調查不足的有限資料得出「地下20公尺內沒有地下水」結論恐與事實不符，涉嫌在環評文件造假，違反環評法。

陳椒華指出，顏清標兒子入主開發案後，3次的環評初審很快通過，接著就要送環評大會。由於清泉崗軍機來往起落頻繁，顏家若進駐產業園區，屆時是否會設置影響飛安的設備，今天特別現勘，要求台中市環保局先經過國防部同意，再進行審查，同時要求清泉崗產業園區開發案立即終止環評審查，否則盧市府有罔顧國安、故意放水嫌疑。

時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節表示，現勘發現園區預定有些違章工廠，顯示台中市府縱容農地違章的存在，此區重要大肚山環頸雉在第一版環說書裡並未提及，開發單位生態調查不確實。時代力量台中黨部東、南區主任徐小媚強調，市黨部會持續追蹤，要求落實軍方先審和環評嚴審立場。

台中市環保局科長陳星羽指出，環評報告書裡面提到，在20公尺下沒有發現地下水，這樣的問題主要是做地質鑽探，而不是地下水的挖掘，所以說他們只做了質地鑽探，10至20公尺的高度後就停止，因為也順便做了觀測，所以陳述挖了10到20公尺時，並沒有發現地下水竄出情形。

由於開發案所在地屬於限建，是否需要會同國防部現勘？陳星羽說，所有的建築開發行為是落實在建築法規裡面，到時候由都發局去會商國防部的相關法令，來確定每棟建築的建照及使用執照合法性，這部分不需要在環評內做實質審查。