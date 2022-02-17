俄羅斯稱在烏克蘭發現萬人塚

俄羅斯國營「俄羅斯衛星通訊社」報導，當地時間今（17）日凌晨，烏克蘭武裝部隊在烏東親俄地區自行宣布成立的盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）4個地區，發射迫擊砲及手榴彈。

俄羅斯衛星通訊社指出，根據由俄羅斯及烏克蘭軍方代表組成的聯合控制和協調中心（Joint Center for Control and Coordination），周四凌晨2時30分，烏克蘭武裝部隊在烏東地區自立的盧甘斯克人民共和國4個區域發射迫擊砲及手榴彈。

另據路透社引述俄羅斯新聞社（RIA），烏克蘭部隊還使用了機關槍。

In Violation of Ceasefire, Ukrainian Armed Forces Fire Mortar Shells, Grenades on 4 LPR Localities https://t.co/uDYvJuFOUs — Von (@VonnnStarr) February 17, 2022

烏克蘭加緊戰備 以面對俄羅斯可能的攻勢

盧甘斯克人民共和國一名駐聯合控制和協調中心的官員表示，「烏克蘭的武裝部隊嚴重違反停火體制，使用了根據明斯克協議規範應該要撤出的武器。」

烏克蘭與俄羅斯情勢緊張，雖然俄羅斯連續2日稱部分部隊在完成軍演後已經開始撤回長駐基地，不過包括美國及北大西洋公約組織（NATO）等都強調，還沒有看到俄羅斯撤軍跡象，美國更指有超過15萬俄羅斯大軍持續在烏克蘭邊境集結，甚至還有增兵趨勢。

華府在始終沒有看到俄羅斯撤軍、反倒察覺俄方增兵7000部隊的跡象後，已採取行動。據CNN新聞網報導，美國空軍F-35戰機周三已抵達德國斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base），以加強北約（NATO）盟國戰力，並對俄羅斯展現團結一致的立場。

美國官員昨（16）日警告，近期俄羅斯的「不實」聲明持續增加，莫斯科可能以此作為入侵烏克蘭的藉口，包括出現遭烏克蘭武裝部隊殺害的無名平民萬人塚、以及美烏研發生化武器等不實傳言。

2014年親俄分離主義勢力在克宮的支持下，在烏東頓巴斯（Donbas）地區發動內戰，促使頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）脫離烏克蘭中央政府管轄，建立了頓內次克人民共和國（DPR）與盧甘斯克人民共和國（LPR），以致烏東的控制權落入分離主義政府手中。

而烏克蘭和西方國家認為，莫斯科支援分離主義勢力，兩地無異被俄羅斯實質佔領，但克宮否認，堅稱與叛軍戰鬥的俄人是志願軍，與莫斯科無關。

當時俄烏為了結束烏東長達10個月，導致超過1萬喪生的血腥衝突，陸續在2014和2015年簽訂了《明斯克協議（Minsk Agreement）》和《新明斯克協議（Minsk II）》的停火計畫，但其中仍存有許多癥結，始終無法緩和烏東的緊張局勢。

俄羅斯總統普丁先前強調，明斯克協議是解決烏東衝突的唯一途徑，俄羅斯衛星通訊社指出烏克蘭並不願意履行協議，普丁先前也指控基輔持續拖延談判，北約也持續在俄羅斯邊境部署軍事設備。