藝人是元介不久前才與女星李千那傳出緋聞，沒想到近日卻爆出不但有過2段婚姻，還有1名兒子，就連兒子的姓名與詳細的背景資料都被描述的一清二楚，而他本人看到後卻相當傻眼。

是元介昨（16）日晚間於臉書粉絲團上貼出兩張截圖，並表示「朋友今日說看我資料，發現我結婚了，維基百科您累了嗎？我居然有兩段婚姻，還有兒子……是子安，為什麼不寫我是世界首富？」而圖片中除了寫道是元介曾在2015年與一名名叫「樂紫雲」（小樂）的女子結婚並在2016年離婚外，2017年又與同一名女子復婚並在2年後離婚；接著，2020年是元介與名叫「Gillian」的女子2婚，還有1位兒子名叫「是子安」。內容甚至詳細記載了是元介與兩名女子相戀到離婚的總總過程，讓他看到後相當傻眼。

隨後，是元介還在截圖中忍不住寫上「紫雲~~~老婆您在哪兒，子安~~~爸爸在找你啊」等文字，引起網友熱烈討論，不過沒多久就被網友發現頁面遭人刪除，甚至有工程背景的網友替是元介查出IP位置，讓其他網友看了紛紛歪樓留言「我就問小樂和Gillian是誰XD連小孩的名字都有了~哈哈哈」、「幫恢復了，是說很歡樂啊，這位網友應該要去當編劇的」、「可能是另一個平行時空的你」、「應該是小樂跟Gillian 都迷戀你！都想當是太太」、「兒子改叫『是首富』好了」、「兒子叫是兒子，女兒叫是女兒」。