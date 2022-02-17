星座運勢網站「小波講星座」分享，處女座、巨蟹座、水瓶座看起來天真又單純，其實內心非常複雜，處女座擅長操控人心，巨蟹座最會暗箭傷人，水瓶座看人最精準，只要是聰明人都不敢招惹他們。

▍1.處女座

處女座很會偽裝自己，習慣裝傻來掩飾鋒芒，其實他們的內心世界很複雜，許多事情都會經過深思熟慮才行動，他們習慣獨來獨往，而且防備心很強，對周遭的人都很提防，只要有誰想對自己不利，都會立刻被察覺，如果其他人想揣摩他們的想法，都無法猜透他們的真實心意。處女座行事風格低調，只要與自己無關的事，就懶得關心，一旦有在乎的事情，立下目標後，不擇手段也要達成目的，甚至能輕易操控人心，因此就算是老狐狸也不敢輕易招惹他們。

▍2.巨蟹座

巨蟹座平常很溫柔，對身邊的人很好，不過遇到不喜歡的人，也不會表現出來，看起來好像對大家一視同仁，其實背地裡抓到機會就會惡搞對方，讓對方頻頻被被惡整，卻不知道兇手是誰，巨蟹座平常總是表現出單純的樣子，許多人都被他們傻白甜的人設欺騙，他們心機非常重，會為了自己的利益暗箭傷人，因此只要是聰明人都不敢惹他。

▍3.水瓶座

水瓶座看似隨和，跟大家相處融洽，又很愛玩，有點不可靠的感覺，其實他們頭腦清楚，非常聰明，只要想要玩弄一個人，就能想出千百種方法來達成目的，無論事態有多複雜，他們都能梳理清楚，然後挑選對自己最有利的方向來操作，讓大家深陷泥淖，自己卻能名利雙收。水瓶座外表看似天真，其實心思非常細膩，誰對自己好、誰總是虛偽待人，他們都看得一清二楚，想要瞞過他根本是不可能的任務。