中華電信公司日前主動向台南地檢署告發，檢調16日傳訊台南營運處陳姓科長等12名員工，查獲他們在2016至2018年間以「假交易真放貸」方式，將公司資金貸款給10餘家業者，終因業者無法還款致公司損失1億3699萬3535元，陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師遭依違反證券交易之特別背信罪嫌各依50萬元、10萬元及10萬元交保候傳。

台南地檢署派檢察官錢鴻明指揮法務部調查局台南市調處、南機站偵辦這起中華電信案，查獲台南營運處陳姓科長等12人，2016年至2018年為達成客戶業務經營競賽績效，以不合營業常規交易、非法將公司資金貸與他人及偽造文書之不法行為，利用虛構之承攬契約，形同「假交易真放貸」的「過水交易」方式，將公司資金放貸給10餘家業者。

南檢指出，陳姓科長的行為致使公司承擔未能順利收款的高風險之中，終因廠商無法如期還款，截至2018年9月，初估中華電信因此損失金額總計1億3700萬元。

南檢16日發動搜索共7處，中華電信臺南營運處陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師，與外部業者共12人同列被告到案，檢察官訊問後認陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師涉犯證券交易法的特別背信罪嫌重大，惟無聲羈必要，分別諭知50萬元、10萬元及10萬元具保請回，其餘被告均請回，全案將持續深入追查。