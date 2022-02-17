本土個案天天爆，民眾踴躍打第三劑，不過一名男網友表示，打第三劑莫德納的隔天，開始出現全身性痠痛及頭部神經痛，他說「當時根本是在搖滾區，疼痛程度比摔車還痛」，貼文也釣出許多苦主抱怨，更有網友透露，強大的副作用持續5天才慢慢緩解。

原PO於PTT八卦板指出，前兩劑基礎劑都是打AZ，先前看網路及親友轉述「第三劑沒有副作用」，15日下午打了第三劑莫德納，沒想到16日下午開始全身性痠痛及頭部神經抽痛，副作用嚴重程度和第一劑AZ相當，他說「比摔車挫傷還痛，根本是在疫苗搖滾區，那些說第三劑不會有副作用的，其實是疫苗認證的老人吧！」

貼文曝光後，釣出大批苦主，「什麼鬼疫苗，打個針跟摔車一樣慘」、「我打了之後也進搖滾區了，全身都很痠痛」、「我也打莫德納，燒一天半，打完過4天還是感覺很疲勞」、「我打完第二天發燒到39度，手臂痛一周」、「醫生都說第三劑莫德納副作用比較強啊！我痛苦5天才恢復，前2天照三餐吃止痛藥」、「第三劑莫德納發燒2天，咳嗽流鼻涕、手痛、脊椎及四肢酸痛通通都有，第一劑有的症狀通通再來一次，真的很想哭」。

留言中也有人提出建議，若真的害怕第三劑的副作用，可以選擇同樣是mRNA疫苗的輝瑞／BNT，「還好我打BNT，只有施打處跟腋下有點不舒服」、「我打BNT，注射部位痛一天而已，連疲倦都沒有」、「我是AAB，只有第一劑AZ有感」。