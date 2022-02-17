星宇航空第11條航線--台北-福岡，於今（17）日正式啟航！這也是星宇航空開闢的第三個日本航點。星宇航空特別準備了福岡最著名的「一蘭拉麵」，贈送予每位搭乘首航班的旅客，首航班JX840在隆重的灑水儀式歡慶下，於上午10：30自桃園機場起飛，預計於日本當地時間下午13：45降落福岡機場。

星宇航空於疫情期間持續拓展新航點，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局，考量日本深受旅客喜愛，繼2020年底開航東京、大阪後，今再開台北-福岡航線。福岡航線初期規劃每周 1 班飛航，並將配合市場需求機動調整增班。

除持續開闢新航點，星宇航空機隊也按規劃穩步擴張，甫於本月初迎來第7架 A321neo 新機，首架A330neo雙走道客機也將於19日交機，自法國空巴總部土魯斯起飛返台。此外，也預定於今年下半年引進全台首架唯一配備頭等艙A350 XWB，為開闢北美航線做準備。

星宇航空目前航點包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉，將隨著疫情狀況及各國邊境管制規範，彈性調整航班。