俄羅斯衛星網周四（17日）報導，烏克蘭向烏東爭議地區開火，消息傳出，美股期貨急殺，其中那斯達克期指跌幅擴大至1%，標普500指數期貨跌幅達0.7%，道指期貨跌0.55%。而台股近中午原本大漲近百點，未料烏克蘭開火消息一出，大盤豬羊變色、斷崖式下墜翻黑，至台北時間中午12時24分，台股下跌33點，高低震盪逾百點。

日、韓股和陸、港股跟台股盤中走勢如出一轍，近90度嚇跌，隨後又小幅度往上拉。亞股今漲跌互見，日經指數下跌246點（或0.9%）；韓股上漲15點（或0.57%）；港股下跌154點（或0.62%）；而陸股小漲4點（或0.13%）。

國際油價周三上漲1.7%，至每桶 93.66 美元，儘管周四盤中拉漲，但因短線漲多，整體仍下跌0.78%，暫報92.93美元。

受到烏國開火衝擊，美國10年期公債殖利率大跌2.72%、來到1.98%，暫時摜破2%大關。

報導指出，烏克蘭武裝部隊向位於烏東地區的「盧甘斯克人民共和國」四處地區發射迫擊砲彈和手榴彈。俄國指控，烏克蘭先動手，破壞雙方停火協議。接下來是否成為俄烏擦槍走火的導火線值得關注。