昔日國光女神之一的邱蔓綾（安喬）近年淡出演藝圈後改從事內衣業，搖身變成最美內衣老闆娘，她臉蛋精緻，身材波濤洶湧，本身就是內衣的最好代言人，她也不吝常放送僅穿著內衣的辣照。近日她火力全開，胸前僅用兩塊布交叉遮點，前傾倒出渾圓胸器，不知是否因濾鏡問題，她重點部位旁若有似無出現一小圈紅暈，令人好奇是否算小走光。

安喬早年參加《國光幫幫忙》以助理主持人身分出道，後來她受訪透露曾在錄影時被藝人前輩襲胸，「一般來說都是抓肩膀、抓手，但沒有想到直接被抓胸部」，後來還重複了幾次動作，讓她傻眼，但也只能有苦往肚裡吞。

2017年安喬受訪透露自己個性獨立與家庭因素有關，父親在她小時候就因為外遇離開家，她一度以為自己只有媽媽，長大後才明白因沒體會過父愛，對男生沒有安全感，「我才知道，我多麼需要爸爸的角色」，某次她工作時聽聞爸爸送醫病危，她結束錄影後趕往醫院，看著父親急救仍不治，內心百感交雜，事後跟二姊聊天，她才知道父親平時很關心她，卻沒有當面跟安喬說過，讓她留下遺憾，直言：「我到最後最後，才知道他是愛我的」。

近日安喬發文，曬出自己穿著胸前交叉的性感內衣辣照，引來網友一片稱讚，隔天她又發文剖析心情，表示最近幾個月來來往往幾個國家，忙碌中才發現沒有照顧好自己被困住的心情，「歷經無數次的暗夜後，我在今天決定要徹底放下，斷捨離一些已經不再適合我的能量」，並坦言放下後感到的是平靜和輕盈，新的一年剛開始，她也期許：「放下了、釋然了、清空了、平靜了，而我也準備好迎接新的篇章了」。