經過約兩個星期（1/28~2/9）農曆春節的休賽期，《英雄聯盟》中國賽區（LPL）比賽於2/14（一）續行。本週六、日安排有2場精彩賽事，分別由京東電競（JDG）對滔博電競（TES），以及皇族RNG對LNG戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

2/19（六）19:00 京東電競 @ 滔博電競

推薦：不讓分「京東電競」勝

先說JDG，目前戰績4勝2敗，例行賽首兩場比賽對上EDG、RNG吞下2連敗，但並未打擊JDG的士氣，在接下來的4場比賽，JDG接連拿下LGD、趣加鳳凰（FPX）、WE及OMG，取得4連勝；本季新加入的Hope（前EDG下路）與中路Yagao成為隊伍中兩個穩定的傷害輸出點，再加上打野Kanavi遊走於各路與隊友配合的聯合打擊，幫助隊伍在本季站穩腳步。再說TES，過去曾是世界大賽的冠軍熱門隊伍，本季陷入低潮，開季以來僅取得3勝4敗的戰績，雖然陣中有多位大咖選手，包括本季簽下的Zoom（前JDG上路）與Tian（前FPX打野）、LDL（發展聯盟）冠軍MVP的上路Qingtian，以及固定班底的中路Knight及下路JackeyLove…等人，每位選手單獨來看實力都很強，但或許因為能上場的選手太多，TES仍在調整陣容，遲至今日似乎也還未確定「主力陣容」及其核心戰術。本場比賽，看好實力不錯且近況佳的JDG拿下勝利，推薦可買不讓分JDG勝。

2/20（日）19:00 皇族RNG @ LNG戰隊

推薦：「大2.5」（局）勝

先說RNG，目前戰績6勝2敗，主力選手Cryin的離隊似乎並未對RNG造成太大的影響，本季「春之虎帝」Xiaohu在回歸中路位置之後，其表現依舊猛如虎，前場比賽（2/12）以2：0大勝TES，Xiaohu在第1局打出高達4萬的傷害輸出（對手Knight僅有約1.5萬）並斬獲6個擊殺數，再加上GALA全場斬獲14個擊殺數，兩人狀況絕佳，幫助隊伍輕鬆拿下勝利；近期的連勝紀錄雖然被Karsa領軍的V5中止，但強強對決，雖敗猶榮。再說LNG，目前戰績6勝0敗，本季LNG下路Light的身手依舊不凡，平均每局5.3個擊殺數、0.9個死亡數及6.0個助攻數，換算KDA為12.1，其數據在LPL所有下路選手中，表現最好；此外，LNG原本就有打進世界大賽16強的實力，本季雖然固定班底的中路icon離隊，不過在Doinb（前FPX中路）的加入後，強化了LNG中、野位置的連動，將比賽節奏掌握在自家隊伍，大幅增加贏得比賽的機會。本場比賽，雙方實力都很堅強且近況都不錯，相信會是場龍爭虎鬥的勝負較量，看好能打滿3局，推薦可買大2.5（局）。