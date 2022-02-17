據《鏡報》報導，英國近日出現首例感染新變種病毒「Deltacron」的確診案例。Deltacron為Delta與Omicron病毒的混合體，目前英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）已將該病毒，列入每週「監測中的變種」列表之中。但專家認為，隨著英國疫苗覆蓋率提高，加上現有疫苗對Delta與Omicron防護力不錯，Deltacron恐難大流行。

報導指稱，「Deltacron」是在1名同時感染Omicron與Delta變種病毒的患者身上進化而來。目前究竟有多少起確診案例仍不清楚；不過，科學家現階段仍認為確診病例數還處於相當少的階段。

由於還不清楚這款新進化的變種病毒，傳染力有多強、重症的可能性有多高，故UKHSA現階段將他列入每週「監測中的變種」之中，意味著「我們會理所當然的監控其相關發展」。

東英吉利大學傳染病專家杭特（Paul Hunter）表示，新變種應該不會形成太大的威脅。畢竟，英國的疫苗覆蓋率相當高，且疫苗對Delta與Omicron的抵抗力都很高。

他補充道，「所以現階段我還不太擔心。甚至，如果Delta與Omicron的感染趨勢都在下降的話；那麼，新變種應該難以大流行」。

報導指出，從每週確診人數來看，英國新冠肺炎疫情正持續改善。與上週相比，不論是確診數、死亡人數還是住院人數，都持續下降。根據12日發布的數據，相較於7天前，英國在7日到12日的感染人數已經少29%。

事實上，自從跨年前後達到顛峰以來，如今的確診人數已大幅下降。英國首相強生近日宣布，將於2月結束疫情相關限制，包括篩檢陽性後須自我隔離的規定都會取消。

原本英國政府計畫要到3月24日才結束相關限制，但強生卻表示如果數據仍持續鼓舞，預計相關限制可提前1個月結束。