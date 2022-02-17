路透報導，美國兩大連鎖酒店萬豪（Marriott）、希爾頓皆向投資人表示，隨著疫情趨緩，看好今年企業出差與休閒旅遊的需求將展現反彈。

飯店與旅遊相關企業本周公布季度財報時，都發表對前景的樂觀預期，提到在Omicron變種病毒使冬季疫情一度升溫後，如今美國疫苗接種率上升，確診人數也下滑。

此外，各國也逐漸解除旅遊限制，加拿大打算自2月28日起，針對完全接種疫苗的外國旅客解除檢測規訂。

萬豪與Airbnb公布的上季業績皆優於華爾街預期，希爾頓上季營收增近一倍。