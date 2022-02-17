日本有36個都道府縣正因疫情實施防止蔓延等重點措施，其中21地將在本月20日截止。日本政府評估疫情狀況，擬沖繩、山口等5縣如期解除，大阪、北海道等16地擬延至3月6日。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施防止蔓延等重點措施的地區中，大阪等21道府縣將於本月20日截止，和歌山縣於本月27日截止。

這21地中，日本政府擬大阪、京都與兵庫等關西3府縣，與北海道、福岡等共16道府縣，以及和歌山縣將延長實施，研議皆延長至3月6日。

另外，疫情趨於穩定的沖繩、山形、島根、山口與大分等5縣，擬於本月20日如期解除。

日本首相岸田文雄預定日本時間今天晚間7時召開記者會，預料將對外說明重點措施後續時程規劃，並於明天召開專家會議諮詢後正式決定；此外，記者會也預計將公布3月起逐步鬆綁邊境管制的規劃。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110217