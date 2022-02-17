新冠肺炎疫情衝擊全球航空與觀光市場，桃園國際機場去年旅運量僅91萬人次再創新低，年收入較疫情前減少數10億元，必須舉債度日，今年3月舉債將破百億，由於有龐大工程款支付壓力，若舉債破248億資本額將面臨破產。交通部回應，桃機沒有破產問題，已請桃機公司提出增資計畫，將給予協助。

桃園機場去年貨運量創下新高的281萬噸，旅運量卻創下最低的91萬人次，因旅客才是金雞母，桃機公司仍要面對鉅額虧損。

桃機公司2020年首度出現虧損，2021年舉債度日，今年3月舉債金額將突破百億元。由於桃機正在進行第3航廈與第3跑道建，總經費高達1300億，一旦舉債金額超過資本額248億，根據《公司法》將宣布破產，桃機已提出計畫向交通部求援。

交通部長王國材回應，持續支持桃機重大建設，已請桃機公司提出增資計畫，交通部將會從增資協助。

交通部指出，桃機是100％國營公司，沒有破產問題，給予資金調度支援，邊境解封後就會補回來，桃機也提出了幾項方案，包含增資在內。

桃機公司副總經理洪玉芬表示，目前沒有破產疑慮，但財務狀況確實不好。桃機前年累計虧損19億，去年虧31億，整個合起來50億，今年估再虧損63億。

洪強調，若政府有給資源就不會有破產問題，下個月舉債會有100億，是桃機工程進度的關係。