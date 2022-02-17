去年5月8日，嘉義縣六腳鄉長壽橋下發現一具五官難以辨識的男性浮屍，承辦的樸子分局六腳分駐所員警蔡士強比對失蹤人口皆無所獲，事後蔡士強某日又巡邏到長壽橋，突然想到衛生局曾尋求協尋一名黃姓男子，便主動聯絡家屬驗DNA，比對證實無名屍就是離家大半年的黃男，終於讓他得以落葉歸根。

樸子分局表示，當時發現這具無名屍時，因身上無證件，又因泡溪水多日只剩變形五官，加上以失蹤人口系統比對都沒有結果，蔡士強只能暫時以「無名屍」處理，將遺體暫存在嘉義市立殯儀館。

同年11月，衛生局來函請求協助找尋轄區失聯黃姓男子，當下蔡士強看到公文時並未多做聯想，直到某一天，蔡士強巡經長壽橋，冥冥之中似乎有一股力量牽引著他，他腦海中突然浮現無名屍的樣子和公文所載失聯黃男，想到兩人年齡、案發時間點及身形都十分吻合，該不會是「無名屍」想要落葉歸根，又找不到回家的路？才讓他有所「感應」？

蔡士強立刻返回派出所，拿出公文仔細端詳後，試圖聯繫失聯黃男家屬，由於家屬並未通報失蹤人口，起初有些排斥，在蔡士強好言勸說下，家屬同意進行DNA比對，果然證實無名屍就是黃男，也讓在外漂流許久的黃男回家與家人另類重逢、團圓。