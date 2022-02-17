里長不捨說，賴婦一家確實相當辛苦，領有低收以及老人津貼，賴婦兒子工作也是相當不穩定，現在請求縣府介入，也暫時安置賴婦及孫子。(吳建輝攝)

賴婦兒子有輕微燙傷，但送醫後因先前積欠醫藥費竟直接逃跑，一把無情大火燒光賴婦全家家當，讓婦人感嘆未來不知該如何是好。(吳建輝攝)

賴婦也說先前就發現家裡電線有問題，水電工人檢查後說電線老舊，當晚賴婦發現牆壁有火光，沒多久就燒起來了。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

南投縣草屯鎮富寮里一間鐵皮屋17日凌晨發生大火，當時睡在屋內率先發現的68歲的賴姓婦人，趕緊叫醒兒子及其女友，以及睡在夾層中的孫子，還好及時發現，4人及時逃出火場，賴婦兒子有輕微燙傷，但送醫後因先前積欠醫藥費竟直接逃跑，一把無情大火燒光賴婦全家家當，讓婦人感嘆未來不知該如何是好。

這起火警發生在17日凌晨3點左右，賴婦發現冒出火光及濃煙後，大喊「火燒厝唷!」，讓睡在隔壁房的兒子及其女友、還有孫子聽到後，紛紛趕緊起來，夾層跑下樓的孫子還不慎摔下樓梯，4人赤腳、穿著單薄的衣物逃出來，重要家當全部燒毀，手機、皮包、車鑰匙等通通燒成焦黑。

由於火勢不小警消獲報派出3個消防分隊前往搶救，但所幸火勢很快就受到控制，而據了解因為賴婦一家經濟狀況不佳，積欠醫院數萬元醫藥費，賴婦兒子及女友送到醫院後，就從醫院逃跑，至今仍連絡不到人，而奶奶與孫子則是被警消帶回分隊，目前已經聯絡里長，協助申請急難救助。

當地里長表示，賴婦住的房子是租來的，每月5000元的一樓鐵皮平房，一家人僅靠賴婦兒子打零工維生，工作相當不穩定，賴婦也說先前就發現家裡電線有問題，水電工人檢查後說電線老舊，當晚賴婦發現牆壁有火光，沒多久就燒起來了。

里長不捨說，賴婦一家確實相當辛苦，領有低收以及老人津貼，賴婦兒子工作也是相當不穩定，現在請求縣府介入，也暫時安置賴婦及孫子，其他補助與援助，還要等相關證件請領出來以後，才能申請，也會尋求社會各界來幫忙，盼陪伴老婦度過難關。