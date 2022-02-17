Motorola搶攻台灣入門款5G手機市場，宣布moto g51 5G 明（18）日正式上市，搭載高通驍龍480+ 5G晶片，並且支援5G雙卡雙待，6.8吋打孔螢幕搭配FHD+解析度以及120Hz螢幕更新率，主相機為三鏡頭組合，其中5000萬畫素的主鏡頭支援Quad Pixel像素四合一技術，在低光源環境下也能拍美照，moto g51 5G（4GB+128GB）空機價只要6990元，將於遠傳電信獨家販售，申辦5G 799元以上資費方案，最低0元帶回家。

Motorola表示，moto g51 5G的相機系統整合三顆鏡頭，分別是5000萬畫素的主鏡頭、200萬畫素的微距、以及800萬畫素的廣角鏡頭，廣角鏡頭具備類人眼的影像感測器，能快速聚焦與精準拍攝，藉此達到特寫照細緻、遠景照清晰的效果，主打的Quad Pixel技術可將4個畫素合而為一，優化後的相片畫質更清晰、色彩更精準，同時提供4倍的低光源靈敏度，提升300%進光量，能隨時切換夜間模式，moto g51 5G還可以同時使用前後雙鏡頭錄影和拍照。