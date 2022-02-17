高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）宣布全新鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體正式開賣，其中鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體4800MHz已於2月16日tt.premium.com購物網站正式銷售，至於5200MHz和5600MHz兩種時脈則預計於3月3日上市。

曜越搶進記憶體品牌市場，首款新世代DDR5記憶體敲定今年首季上市，新款記憶體細分成4800MHz、5200MHz和5600MHz三種時脈以及32GB（16GB x2）的容量，能同時滿足現代玩家與專業人士對硬體的高規格需求，除提升使用者體驗，也可以擴大使用客群。

曜越表示，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體支援Intel與AMD主機板，最新DDR5的記憶體與上一代記憶體相比提供更高的時脈、速度及效能。鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體經過嚴謹的測試，並採用嚴格篩選的晶片，內建電源管理晶片（PMIC-Power Management IC），提高電源供應的穩定性。此外，On-die ECC除錯機制可自動糾正錯誤、加強穩定度及效率。鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體架構具備雙倍的儲存容量，讓電腦同時多工不卡頓，帶玩家進入極速記憶體的世代。鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體同時可與曜越Floe RC與Floe RC Ultra CPU記憶體一體式散熱器系列相容，提供玩家更多元的電腦組裝搭配。