去年半導體景氣大好，IC設計產業股價、獲利檔檔創下新高，工研院產科國際所公布數據顯示，2021年台灣IC產業產值達4兆820億元、年成長26.7%。
工研院產科國際所統計2021年第四季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆1060億元，季成長1.9%，較2020年同期成長25.4%。其中IC設計業產值為3175億元、季衰退3.8%，較2020年同期成長28.5%；IC製造業為6135億元、季成長4.5%，較2020年同期成長24.4%，其中晶圓代工為5401億元，季成長6.3%，較2020年同期成長23.6%，記憶體與其他製造為734億元，季衰退6.9%，較2020年同期成長30.4%；IC封裝業為1200億元，季成長4.3%，較2020年同期成長22.4%；IC測試業為550億元，季成長3.8%，較2020年同期成長26.4%。
工研院產科國際所統計2021年台灣IC產業產值達4兆820億元，較2020年成長26.7%。其中IC設計業產值為12147億元，較2020年成長42.4%；IC製造業為2兆2289億元，較2020年成長22.4%，其中晶圓代工為1兆9410億元，較2020年成長19.1%，記憶體與其他製造為2879億元，較2020年成長51.0%；IC封裝業為4354億元，較2020年成長15.3%；IC測試業為2030億元，較2020年成長18.4%。
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