Spotify在周三宣布，將收購Podsights和Chartable兩家公司，以深化對播客(podcast)服務的投資。

該兩家公司將在廣告和播客發行商方面為Spofity提供更多協助。Podsights可以協助行銷人員了解廣告的有效性；Chartable則可提供更多有關聽眾的資訊，協助播客發行商去測量自己成長的效果。

Spotify沒有提供購交易的進一步細節。

Spotify廣告行消主管Khurrum Malik說，收購這兩家播客技術公司，有助於追求更高水準的數位音訊技術測量的見解。

與音樂業務不同，Spotify一直在大力投資於播客業務，播客聽眾可能一聆聽就數小時，可創造寶貴的廣告機會，讓華爾街對播客的長期發展深具樂觀信心。另一方面，Spofity的音樂業務較為成熟，已大量化的商業化，並需支付音樂版權稅，利潤率也較低。

自從在2019年宣布「音訊優先」計畫以來，Spofity表明要進軍播客業務，並陸續收購了例如Gimlet Media和Anchor等製作播客的公司，並且與知名的播客Joe Rogan和Alex Cooper等達成獨家播放協議。而Rogan已經成為Spotify在90個市場上最受歡迎的播客。

Spotify也一直更新播客的廣告技術，透過例如Megaphone的即時廣告插入等功能，讓播客發行商能從內容中賺取更多收入。