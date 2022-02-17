中共對台威脅與日俱增，國軍以「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則，不過學者指出，一旦共軍登陸之後就沒有明確作戰指導，因此有人主張在家當兵的模式打保衛戰，然而這種一、二戰時期的軍事理念早已不符合當代戰爭需求。

國民黨智庫國政基金會今天舉辦「我方如何因應中共軍事威脅 (2022~2027)」 座談會。台灣國際戰略學會執行長羅慶生指出，為集中資源以挫敗攻擊軍攻勢，國軍防衛作戰構想無論如何變化，或增加「戰力防護」要項，都是依據制空、制海、反登陸程序而進行戰術安排。因為中共武力犯台要攻佔台灣，這三個是必然要經過的程序，因而可以有效集中資源，增加攻勢挫敗機率，以嚇阻中共軍事冒險。

羅慶生進一步指出，這程序目前遭質疑的就是反登陸後沒有明確的指導，被質疑是否反登陸失敗就投降？因而有所謂城鎮戰、游擊戰的討論，甚至主張在家當兵、全民皆兵、總體戰。這掉入「成功防衛」陷阱，潛藏著打「列寧格勒保衛戰」模式的主張。然而這一、二戰時期的軍事理念已不符合當代戰爭需求。

羅慶生說，當代人工智慧、戰場管理等數位科技的高度發展，打游擊戰的民兵所面對將不是攻擊軍的部隊，而是無人機等高科技載台，而且在衛星、紅外線偵蒐科技下將無所遁形。換言之，以往城鎮游擊戰有「敵明我暗」的優勢，但現在已完全顛倒過來。

他強調，「不對稱作戰」和民兵打城市游擊戰是兩回事，不能混為一談。國軍防衛作戰的陸戰階段，可以打「不對稱作戰」，由三、五人的小組使用高科技無人機或飛彈等不對稱武器作戰。但這必須由經過完整訓練的專業軍人才有能力執行。認為給支步槍民兵就能作戰，那是不切實際的幻想。

羅慶生認為，防衛作戰打到最後，必然面臨防衛多久、何時停止防衛的政治性討論。如果打「列寧格勒保衛戰」模式，常備軍戰敗後退守城市，動員人民繼續作戰，優點是成功防衛的機會高，缺點則是城市將成為廢墟，人民死傷慘重。打哪個模式是政治性議題，討論將造成台灣分化，對台海防衛作戰並無助益。