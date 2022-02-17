台灣積極投入離岸風場的開發建置，隨著開發場址由淺水域進入深水區，浮式風場在台灣的應用，已成為產學界共同關注的課題。金屬工業研究發展中心日與本地離岸風電領頭羊上緯新能源（SRE）領軍的「離岸風電台灣隊」合作，共同舉辦「浮式風機本土產業鏈推動交流會」，攜手探討台灣浮式風機產業鏈本地化的潛力與挑戰。這是國內首度針對浮式風機產業如何在台灣落地舉辦的專家交流會，除了為台灣下一階段離岸風電的發展謀定方向，亦為日後技術輸出的潛在需求預做準備。

上緯新能源董事長林雍堯指出，固定式風場的產業供應鏈已經在歐洲發展超過20年，浮動式技術對國內供應鏈來說，反而有迎頭趕上的機會，讓台灣有機會跟歐洲並進開發。這次和金屬中心攜手合作探討浮式風機本地產業鏈的發展方向，正是考量浮式風場的技術優先性和前瞻性，並將技術納入風場規劃並參與開發遴選，以期台灣的離岸風電產業能走在趨勢前緣，在亞洲保持領先。