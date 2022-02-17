台灣去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」後，傳出CPTPP將於明天召開資深官員會議，會中是否觸及台灣、大陸、厄瓜多入會申請，備受關注。外交部發言人歐江安今天表示，加入CPTPP是我國當前重要經貿政策，政府持續做好各項準備爭取支持。

歐江安說，我國為加入CPTPP，長期以來已做好各項準備，我方於去年9月22日正式申請加入CPTPP後，日本即對我方表達歡迎，其餘成員國也多表示，歡迎符合協定高標準規範者入會。

歐江安指出，至於CPTPP相關會議及議程等各項訊息，由於CPTPP一向不對外公開，我方不便進行評論。但無論CPTPP是否召開會議及討論何項議程，加入CPTPP是我國當前重要經貿政策，外交部將與各相關單位共同密注及掌握有關進展，並持續做好自身的準備及全力爭取CPTPP成員國對我案的支持，以及早達成入會目標。