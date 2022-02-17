近日屏東有民眾因被匡列後遭要求住進防疫旅館，認為負擔太大卻被回嗆「去借錢」，引起各界關注討論。台北市副市長黃珊珊今（17）日在臉書表示，因為有市民配合才能更快速的控制疫情，強調「台北市不會讓市民獨自承擔隔離費用！​」

黃珊珊說，民眾確診後配合政府防疫措施，個人自由因此被限縮，已經是不容易的事，若還要負擔防疫旅館的成本是非常不合理的事情，認為「不僅情理上不通，還可能讓民眾隱匿足跡與接觸史」，指出就是因為這樣，才會出現不要實名制避免被匡列的討論。

黃珊珊表示，從去年9月開始，台北市民若被衛生局匡列後送居家隔離，入住居隔防疫旅館者「免費」，而這部分的公費補助已達1340萬；如果是居家檢疫轉居家隔離者，原則上採取「就地居隔」，且至本月15日為止北市已補助2472位民眾，「這樣才能讓被匡列的市民願意配合，從而減少迴避個案」，並說「臺北市民納的稅金花在這裡，能夠減低病毒擴散風險，讓大家更安心」。

黃珊珊強調，「從民眾的心態思考」一直是她從政以來堅持的信念，請民眾繼續配合政府防疫，落實實聯制，「北市府不會將防疫成本都推到市民頭上，請大家放心！​」