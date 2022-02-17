大林慈濟醫院婦產兒科病房日前發起院內募集童書活動，希望能為住院的媽媽與孩子共讀時提供更多元的好書，短短一個多月已經募集超過200本童書，不僅醫護們響應，更有民眾自動捐書，讓院方更有信心繼續推動親子共讀。

帶頭發起募書的婦產科病房護理長陳麗玉說，已在病房推動子共讀多年，讓媽媽與孩子在住院中依然能享受親子的溫馨時光，更重要的是讓家長知道共讀的優點並能出院後持續下去，但病房中的童書較少，護理長與同仁商量後決定自製捐書箱，號召同事們共襄盛舉。

陳麗玉說，雖然遇上農曆新年，但募書活動很快就累積超過150本，由於捐書採不記名的方式，但看到需多護理、行政，還有醫師們拿來家中已經用不到的童書投入捐書箱，還有病人在出院後回診時帶書過來，更有位林姓老師，主動聯繫病房且一口氣捐贈50多本好看的童書。

王俊隆說，由於親子共讀能促進腦部和語言的發展，以及增進未來就學時的閱讀能力，美國在2014年就開始建議家長盡早唸故事給兒童聽，成為一項醫療政策，疫情期間，在家裡的時間變長，很適合展開親子共讀，對於弱勢家庭來說，親子共讀也提供孩子未來發展很好的機會。

王俊隆指出，親子共讀是以對話式的方式進行，強調與小孩子的互動，藉以讓孩子學習父母語言的音調，對語言發展有很大的幫助，可以在睡覺前，一天3分鐘由短到長、一周三次慢慢的增加。