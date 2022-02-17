「我爸爸是計程車司機」1名女網友日前趁爸爸生日時準備紅包與手寫卡片，寫卡片時回憶湧現，她說小時候爸爸為了養家，幾乎整天在外跑車，即便母親身體變差，爸爸也無怨無悔加班、過年過節不休息，如今開車40多個年頭，爸爸仍滿是熱忱地談著工作、不願退休，她最後說「親愛的爸爸，想跟你說當妳的女兒是最幸福的事情」，惹哭大批網友。

該女網友在Dcard上發文，他的父親是名計程車司機，從小到大起床上學、上床就寢時爸爸都不在家，過年也都是她和弟弟、媽媽一起過，小時侯還曾問爸爸是不是不愛她，所以整天不回家，長大後因為媽媽身體不好，爸爸每天早上5點到晚上12點都在跑車養家，不論距離遠近都會接客人。

女兒說如今開車40多個年頭，爸爸仍滿是熱忱地談著工作、不願退休，她最後說「親愛的爸爸，想跟你說當妳的女兒是最幸福的事情」，惹哭大批網友。（翻攝自Dcard）

該女網友說，近年來因為多元化計程車崛起，又遇上疫情，導致父親整天下來可能只有賺1、2千，扣掉油錢後沒剩多少，她則希望爸爸趁這時退休，讓小孩養爸爸就好，爸爸則笑著說跑了4、50年，突然要跟小黃說再見很捨不得，而且每天跟客人聊天也很有趣。

該女網友說，如今爸爸生意漸漸有好轉，「看到我爸眼睛發亮侃侃而談的樣子，這一刻有理解他是真的非常熱愛他的工作，剛好趁這個機會想抒發一下自己對爸爸的想法，親愛的爸爸，你辛苦了，想跟你說當妳的女兒是最幸福的事情」；其他網友則留言「好暖心」、「好暖，要珍惜家人在一起的日子！長大後工作會離開家」、「爸爸一定很開心有你這個女兒」。