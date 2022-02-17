台灣持續陷入缺蛋荒，農委會預計2月下旬起將自日本進口雞蛋，但被發現農委會在2020年底已將日本移出非疫區名單，禁止日本蛋品進口。對此，民進黨團表示，此次進口不包含福島五縣市雞蛋；而台灣偶爾也有禽流感，若A縣市有疫情，全台灣就不能用，這邏輯不通，此次進口蛋品來自非疫區，國民黨別危言聳聽。

有網友在網路爆料，因日本過去曾發生嚴重禽流感，農委會在2020年11月5日將日本從非疫區名單內移除，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口。截至消息曝光時，農委會相關公告資訊在本月16日上午前仍未更新，禁令應仍有效。

對此，民進黨團副幹事長林靜儀表示，禽流感很罕見會出現傳染給人，而且吃雞蛋不會感染禽流感；除非是與感染禽流感的活鳥、死鳥或糞便有非常親密的接觸，才可能有風險，請國民黨不要危言聳聽。

林靜儀說，農委會此次專案進口的日本雞蛋，是來自非疫區，國民黨不要把整個國家當成疫區。就像台灣，偶爾也有禽流感，如果A縣市發生疫情，就要求全台灣的雞蛋不能用，這樣邏輯不通；且依照世界衛生組織陸生動物衛生法典，進口非疫區的雞蛋，就不是疫區的雞蛋，國民黨別把日本雞蛋說成疫區雞蛋。

林靜儀也表示，此次進口的日本雞蛋，在當地會有獸醫檢驗合格，來到台灣會採取邊境逐批檢疫，雞蛋也會標示產地，讓消費者知道買到的是國產還是專案進口的雞蛋。而專案進口的期間，預計到3月31日為止，避免台灣出現恐慌性的囤貨。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬則表示，此次專案進口並不包含福島五縣市的雞蛋，國民黨顯然是看到日本就反對、看到雞蛋就開槍，硬要在雞蛋裡面挑骨頭。