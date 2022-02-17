陽明(2609)持續強化全球航線服務網絡，攜手T. S. Lines Ltd.、Pacific International Lines (Pte) Ltd.、Sea Lead Shipping合作，新增大陸往返澳洲快線(CHINA-AUSTRALIA-2 SERVICE，簡稱CA2)，將自今年3月10日(預計靠泊時間)於青島(Qingdao)首航，提供客戶更迅速便利的運送服務。CA2共配置6艘3500-3900 TEU級貨櫃船舶，其中陽明投入1船，提供42天巡航的周班服務。

CA2航線掛靠港口順序為：青島(Qingdao)-上海(Shanghai)-南沙(Nansha)-蛇口(Shekou)-雪梨(Sydney)-墨爾本(Melbourne)-布里斯本(Brisbane)-青島(Qingdao)。除上述CA2航線，陽明海運亦透過投船及與換艙合作提供另三組大陸及東南亞往返澳洲直航服務航線。