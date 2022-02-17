外送人員收入不錯但因不穩定，不易取得銀行貸款。為解決這個痛點，開發金(2883)旗下凱基銀行與Uber Eats合作推出「外送夥伴專屬備用金」額度型貸款升級方案，外送只需提供平台外送費收入就可申貸，最高可申請額度20萬元，有動用額度才計息，可隨時動用隨時還款，90天內享超低利率0.01%，動用20萬元首90天利息只要5元，並免開辦費！

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，在過去一年與Uber Eats合作期間，觀察到許多外送夥伴有購買、維修機車或臨時應急等較大的資金需求，特別將「外送夥伴專屬備用金」可申請額度由5萬元提升至最高20萬元，讓外送人員在辛勤跑單的同時，也無資金上的後顧之憂。

舉例來說，Uber Eats外送夥伴黃先生有購買新機車的需求，於3月1日線上申辦核貸「外送夥伴專屬備用金」，並動用貸款額度10萬元，申請當下可先省下一般信貸所需負擔的開辦費約8000元，截至5月29日止共90天，黃先生共需負擔利息3元與200元的動用手續費，換算下來90天的總利息和費用加總僅需203元，可確實減輕緊急資金需求的成本負擔。