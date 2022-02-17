今年66歲的知名作家苦苓，在2022開始沒多久，就自曝肝臟長了不小的腫瘤，還有超過400萬個B肝病毒及憂鬱症「3病齊發」，且身體狀況欠佳，一度被外界誤以為是肝癌，直到好友吳淡如幫忙澄清，而他曾吐露因為生病而身心被擊垮，甚至交代了後事，今天苦苓公開最新的體檢報告，結果卻連他自己都震驚了。

苦苓之前透露肝臟長了腫瘤，坦言嚇壞，還因此憂鬱症復發，今天他在臉書po文，吐露1年多前，他身上還有著400萬個B肝病毒以及一個14.5公分大的腫瘤，如今再度檢查，「現在竟然己經成了一位『健康寶寶』(呃，健康老人)」，開心表示這400多天來和病魔的奮戰，並沒有失敗，「感謝Jessy和所有關心我的人」。

苦苓在臉書曬出最新健檢報告。(翻攝自苦苓臉書)

苦苓生病後，曾上節目分享心情，坦言被檢查出腫瘤時嚇壞了，接著萬念俱灰，因此憂鬱症發作，「三病齊發，徹底擊垮了我」，他生出悲觀的想法，交代了後事寫了遺書，並打算著把價值千萬的保單交給老婆黃楚軒，還以太太的名字在高雄買了新房，想著如果他萬一怎麼了，保單加房子應能保障老婆一個人生活也沒問題，反倒老婆展現冷靜跟智慧，「沒安慰我、沒鼓勵我、沒怪我、也沒罵我」。

如今苦苓再度檢查轉變為好結果，網友也替他感到開心，忙留言打氣「健康才是寶，才是福」、「一定會健康的活到百歲。繼續講Podcast給台灣的孫字輩小孩聽」、「要分享秘訣呀」，也直言最該感謝的，是老婆Jessy的支持，多虧她展現了強大的正面思考與能量。