台灣首部律政職人劇IP《最佳利益》出師告捷，第一季版權熱銷到11個國家及地區，今年將接連推出第二、三季，總製作費達1.5億元，由群之噰傳播、台灣大哥大、貝立德、八大電視、百聿數碼、黑劍電視製作等聯合出品，並由金獎製作人陳慧玲操刀。

《最佳利益》第一季以實習律師視角，帶領觀眾進入律師職場生態，從場景到演員調度，甚至臨演、特化、特效及武打戲，將法律專業層面、戲的情感和人性的糾葛掙扎兼容並蓄。

《最佳利益2-決戰利益》延續第一季的風格，陳慧玲說，透過推理和懸疑等元素來推進案件，讓觀眾看見加害者、被害者甚至律師的思維與態度，希望引起更多省思，也理解事情的真相不會只有一個面向，視野比第一季開闊，預定夏天播出。

《最佳利益2》描述一群菜鳥律師進階到資深律師的生存競爭，在每次承接案件中看見人性與社會現實面，並藉此挖掘社會議題引發共鳴，探討在人性的灰色地帶裡，如何為自己的信念努力，也見識到資深律師在大人的世界裡，不僅為當事人爭取最佳利益，也謀求自己的最佳利益。