立陶宛蘭姆酒遭大陸拒收，最後由台灣菸酒公司出面購入，立法院法制局建議外交部研究成立專責基金，因應涉外事務緊急需要。外交部發言人歐江安今天表示，外交部關注及並歡迎各項具有建設性的建言，並將持續積極研議透過可行方式與管道，協助立陶宛應處中國的霸凌行徑，強化自由民主陣營的韌性與繁榮。

歐江安說，面對中國持續以政經脅迫施壓立陶宛，立陶宛政府與人民仍堅定捍衛國家主權與自由民主，決定持續與台灣深化各領域的交流合作與實質友好關係，外交部深表感謝；我國政府與人民也將繼續同心協助立陶宛渡過難關、共同因應挑戰，彰顯台灣與立陶宛站在一起的決心與民主國家的團結精神。

歐江安指出，為有效協助立陶宛應處中國政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業；此外，我國公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，來表達對立陶宛的支持。