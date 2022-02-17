中國對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉17日在大陸《環球時報》撰文表示，為了支持「立陶宛抵抗經濟脅迫」台灣民進黨當局日前證實，已要求加入歐盟在世貿組織發起的對中國大陸的訴訟。之前，美、英、澳、加等經濟體也表態要加入磋商，試圖營造一種「共同支持立陶宛對抗脅迫」的輿論聲勢。但這種把正常的貿易爭端解決程序泛政治化的做法，恰恰暴露了立陶宛涉台措施背後所隱藏的對中遏制、圍堵的險惡用心。

屠新泉指出，台灣問題一直以來是一些西方國家給中國製造麻煩首選，近來隨著中國經濟、科技及軟實力不斷增強，這類國家數量總體在減少。在這背景下，美國一方面不斷試探台灣問題底線，一方面慫恿立陶宛這樣的國家成為美國綁架歐洲、激化中歐矛盾的「便利工具」。在中方做出對立陶宛外交降級決定後，立方不僅沒有吸取教訓，反而以歐盟成員國的身分要求歐盟代表其向中方施加壓力，製造「中國經濟脅迫」的謠言。今年1月31日，歐盟正式向WTO申訴，要求就中國對立陶宛採取的相關貿易措施與中方磋商，開啟WTO爭端解決機制架構下的程序。

屠新泉稱，在立方採取極端錯誤、有損中國國家主權的做法之後，中立貿易的確受到一定衝擊，但中國外交部發言人明確否認中國政府採取任何違反WTO規則的做法來限制中立貿易，而是由於許多中國企業已不再把立陶宛作為值得信賴的合作夥伴，從而影響到雙邊貿易。此外，中國相關部門根據衛生檢驗檢疫要求，對立陶宛相關產品採取臨時性管理措施，也完全符合WTO相關規則要求。

屠新泉認為，立陶宛作為歐盟成員，也是WTO成員，如認中國某些措施或做法影響其企業利益，存在違反WTO規則嫌疑，是有權向WTO申訴。但近來在美國單邊主義破壞下，WTO爭端解決機制受到日益顯著的政治干擾，美國還癱瘓了WTO上訴機構運作。實際上才是最大的多邊規則破壞者。而且，美國搞意識形態「小圈子」，進一步將WTO這一國際貿易法體系政治化。

屠新泉表示，在歐盟就中國涉及立陶宛貿易措施提出磋商後，其他成員的確有權要求加入磋商，但就本案而言，歐盟要求磋商的中方措施，僅針對立陶宛或者最多是歐盟，其他成員均無任何利益相關性，且均帶有顯著的政治圖謀，中方完全有理由拒絕其加入磋商。

所以，雖然多方表示要加入磋商，但最終能否加入完全取決於中國的決定。如果中歐之間的磋商未果且進入專家組程序，則其他成員仍可作為協力廠商加入，但其在案件中並無直接利益，也無權對中國提出任何主張。

屠新泉強調，西方一些國家如今把「以規則為基礎的國際體系」當作口頭禪天天掛在嘴上，可實際上卻玩拉幫結派、虛張聲勢的把戲，把貿易糾紛政治化，並當成一場外交秀。這反而暴露了對規則的不尊重。