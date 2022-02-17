彰化縣2021年捐贈愛心復康巴士在疫情衝擊下逆勢成長，刷新紀錄，連同縣採購達13輛，總價值逾2300萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣2021年捐贈愛心復康巴士在疫情衝擊下逆勢成長，刷新紀錄，連同縣採購達13輛，總價值逾2300萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣2021年捐贈愛心復康巴士在疫情衝擊下逆勢成長，刷新紀錄，連同縣採購達13輛，總價值逾2300萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣2021年捐贈愛心復康巴士在疫情衝擊下逆勢成長，刷新紀錄，連同縣採購達13輛，總價值逾2300萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣2021年捐贈愛心復康巴士在疫情衝擊下逆勢成長，刷新紀錄，連同縣採購達13輛，總價值逾2300萬元，彰化縣政府17日頒發感謝狀並舉辦啟用典禮，捐贈者有企業、有醫師和小兒麻痺患者，都深刻感受行動者就醫不便的限制，把愛化為行動。

蘇錦宏是彰化著名骨科醫師，太太戴琪玲也是物理治療師，工作常遇患者回診不便，捐贈1輛。已故「蔡宗杭、何美華」夫婦是小兒痲痺患者，從小受到喜樂保育院喜樂阿嬤照顧，生前交代捐贈復康巴士，家屬發揮大愛捐1輛。還有許雲英以母親馬杏環女士命名，捐贈1輛紀念母親。

「翁明財、翁瑞騏」也捐贈1輛，家屬低調表示家人曾使用復康巴士；「員林南天宮」因宮廟解散，決議捐贈1輛復康巴士，讓信徒捐獻發揮效益，善心流傳。此外，縣府以公益彩券回饋金採購3輛。

企業響應有溪湖的在地企業「大全造漆工業股份有限公司」去年參加捐贈記者會後，決定再捐1輛；國內數一數二模具製造「禾橙科技股份有限公司、杉榮精密股份有限公司」捐贈2輛；零件領導廠牌「繼茂橡膠工業股份有限公司」平常投入公益不斷，繼捐800萬元的小型化學水箱車後，再捐2輛。

縣長王惠美表示，彰化縣復康巴士車輛77輛，每年服務約有25萬人次的量能，平均使用年限為8年，使用頻率較一般車輛高，維修費逐年增加，在縣府團隊與民間力量合作下，自108年起至今，累計汰換27輛復康巴士，總價值近4600萬元，大幅減少縣庫支出

王惠美特別感謝捐贈企業、個人與團體，頒發感謝狀，說明需要者不僅可用電話預約，還可以網路預約，復康巴士營運中心打造「不分區、統一專線」、「民眾網路訂車系統」的便民服務，收費只有計程車的1／3。身心障礙及低收入戶，每個月前8趟免費。