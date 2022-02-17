統一獅「外野三鬼企劃」來到壓軸的蘇智傑，他的專屬LOGO以其英文拼音C.C、棒球、八角星、羽冠與微笑構成，融入阿美族最具代表性圖騰，另外中間的棒球除了形似微笑外也呼應經典口號 ⌜球給智傑⌟，將這些元素組合而成的本壘板輪廓代表著智傑不容忽視的得分能力。

蘇智傑是獅隊2017年季中選秀首輪選進的好手，近年來扛下獅隊中心棒次，2019、2020年連兩年獲得外野金手套及最佳九人獎項，去年3月達成生涯百轟里程碑，未來將有機會挑戰生涯千安、百轟、百盜，打者三項榮耀紀錄。

這次獅隊「外野三鬼企劃」第三部曲推出蘇智傑專屬品牌視覺設計，Logo以蘇智傑的C.C字符、棒球、八角星、羽冠與微笑構成，其中​八角星圖騰是阿美族最具代表性的圖騰之一​，象徵宇宙星辰的力量守護在球場，而羽冠則有應如老鷹般的快捷、敏銳、俐落的寓意​，位於中間的棒球除了形似微笑外也呼應經典口號 ⌜球給智傑⌟。

對於這次推出的系列商品，蘇智傑說：「平常就有穿帽Ｔ習慣，這次推出的水洗帽Ｔ，整體感覺充滿仿舊感及古著風格，非常有特色希望大家會喜歡。」對於今年目標期許，蘇智傑希望能拿下首座打擊個人獎項，「很期待自己能夠拚出好成績，但最重要的還是希望帶領球隊一起拿下總冠軍。」