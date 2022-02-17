農業生產最怕遇到天災及病蟲害侵擾，一旦受災往往損失慘重，因此栽培模式的轉型刻不容緩，其中設施栽培即為防災與防蟲害的好法寶！苗栗區農業改良場設置李樹強固型溫室搭配灌溉系統示範場域，目標在解決近年來受到乾旱及東方果實蠅嚴重危害問題；在金鐘罩般的防蟲網防護下，可大幅減少9成的噴藥次數，同時果實可延遲至8～9成之成熟度採收，果品大風味佳。相較於未使用相關設施栽培，農民可增加近5成收益，每公頃收益達百萬。

苗改場長呂秀英表示，透過設施可有效阻絕害蟲進入果園繁衍危害，進而降低農藥使用量，增加產品食用安全。設施除了對豪雨及強風有阻隔的作用外，對於近年常發生的乾旱亦有減災效果；因設施外層可減少日照強烈照射，降低水分蒸發散量，搭配灌溉系統更能提升水分利用效率，使得果實品質及產量穩定，農民收益有保障！

苗栗場指出，目前在苗栗轄區亦有少數李子農民採用水平棚架網室栽培，設施外圍採用捲揚式白色32目防蟲網，有效阻絕果實蠅危害，同時減少陽光直射與降低乾旱的影響。

但苗栗場提醒，要注意果實採收後的秋冬季需將四周防蟲網捲起，以增加設施內透光及通風，滿足李子隔年開花結果所需的低溫。強固型溫室雖然造價較高，但因具有水泥地基、自動捲揚及鋼骨支架，有效抵抗強風吹襲，且可依據環境感測器或人工設定條件，系統可自動給水或遮陰，減少李樹受到環境逆境的影響，果實生產更穩定！

苗改場進一步指出，面對氣候條件不穩定及蟲害防治不易等問題，使用設施栽培將是因應手段之一，初期投入搭建設施所費不貲，以李子使用的水平棚架為例，每分地搭建費用粗估約30萬元，而強固型溫室搭配灌溉系統則需80萬以上。

因此，苗栗場建議，依據地形及作物選擇適合的設施類型，並採用強固型材料和設計，延長設施使用年限以攤平建置成本。採用網室設施可大幅減少噴藥次數，不但果實食用安全無虞，農民亦可減少田間管理人力及藥劑成本，可謂一舉數得。