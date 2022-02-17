隨著台灣疫情本土逐漸趨於穩定，甚至開始討論如何逐漸解封議題；然而在大陸卻仍有相關新冠肺炎傳出。根據大陸當地媒體報導，2月15日廣州發現2例外來人員確診，足跡涉及相當多人潮熱鬧地方，其中一位確診者為21歲抖音正妹，其足跡更讓廣州人炸鍋，到底是從事什麼職業，可以一天出入三家酒店如此頻繁？

該女網友被肉搜出抖音帳號（圖片／翻攝抖音）

該女子足跡，讓廣州網民議論紛紛 (圖片／南方日報)

根據大陸網民肉搜該位正妹後，在比對足跡發現該女於2月14日7點10分在南沙麗楓酒店、同日11點41分在木蓮莊酒店、21點26分在希爾頓歡朋酒店，另外同行的閨蜜也都是前往當地最高檔購物中心，吃一頓約台幣8000多元的日本料理店（嵐山日本料理中心），因為他廣州人民又得開始排隊做核酸檢測。因此網民開始動作，挖出了該女生的抖音帳號，她個人版上各種留言四起；好的跟她說聲「謝謝」、另一派直接開炮，包含「為了廣州男人你真拼」、「有沒有價格表」、「出海釣魚回來吃壽司，一日三餐帶海的味道」、「出海一次多少錢」等。

該女子前往高級日本料理店消費（圖片／翻攝微博）

而這次在廣州，為什麼會引起熱議，除了該女子足跡及行程讓人好奇有貓膩外；另外就是在大陸機制底下，只有你經過這些確診病例足跡重疊的話，健康碼就會變黃色，然後會收到通知簡訊，就得強制去做核酸。因此，在事發隔日，廣州的檢測站就開始大排長龍，也讓許多人開始心慌。