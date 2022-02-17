資深藝人李國超（左）在片中參演1角，還帶傷上陣。（峰起云湧影業提供）

歌手吳是閎為電影創作主題曲〈因為你〉。（峰起云湧影業提供）

即將在3月上映的校園電影《青春換日線》，劇情探討校園簽賭及霸凌，女主角找來新生代演員晏柔中，由於前幾天是情人節，單身ing的她當過吳姗儒（Sandy）的伴娘，也在節目《全明星運動會》促成好友粿粿求婚成功，目前自己對於感情卻抱著隨緣的心態，晚婚也沒關係，未來若生小孩最想生雙胞胎，喜歡善良有責任感、講義氣的男生。

《青春換日線》同時找來資深藝人李國超參演1角，他過去演出多部電影、電視劇及廣告，因為身體不適，需要時間治療而減少產量，但電影導演杜榮峰是他的好友，所以力挺好友的電影演出。片中有場警匪追逐戲，李國超不顧膝蓋受傷開刀剛康復出院，以立刻投入拍攝，工作敬業精神令人佩服感動。

另《青春換日線》主題曲找來創作歌手吳是閎操刀，他了解電影內容後，用1個晚上的時間創作出歌曲〈因為你〉，他說電影讓自己想起年輕時在校園談的1場刻苦銘心的愛情，最後無疾而終，寫歌時邊哭邊創作出這首歌曲。