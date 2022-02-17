電子零組件廠商信邦(3023)因汽車及工業等訂單穩定，第1季營運可望優於去年同期，全年營運可望較去年兩位數成長，亞系外資最新報告調高信邦2021年到2023年每股盈餘預估，並將目標價調高至330元，激勵信邦盤中股價逆勢走高。

第1季為電子產業傳統旺季，且供應鏈仍有缺料問題，信邦因MAGIC產業布局發酵，尤其是EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等綠能相關產品營收進入高成長，讓信邦業績維持穩定成長。

受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求增加，信邦1月合併營收首度突破23億元，達23.53億元，月增8.32%，年成長11.44%，創下單月歷史新高。

2021年綠能相關產品占信邦營收約37%到38%，信邦預估，今年占比有機會達40%以上。

信邦董事長王紹新表示，今年整體營運將較去年兩位數成長。

亞系最新報告指出，雖然市場擔心信邦毛利率惡化，但信邦預估出貨量將會回升，年增約20%，2022年毛利率將高於2021年，並對2022年前景保持樂觀，預估整體業務將年增10%以上，我們將信邦2021年/2022年/2023年每股盈餘提升1%/2%/1%，以反應更好的2022年前景，同時調高信邦評等，由原先的「優於大盤表現」調高至「買進」，目標價由290元調高至330元。