外媒報導烏克蘭武裝部隊向親俄武裝分子組成的盧甘斯克共和國（LPR）發射迫擊炮彈和手榴彈，受此影響，周四香港股市午盤加速下探，目前恆生指數跌約154點或0.6%，報24564.50點，失守10日線（24633點）。國企股目前跌0.56%，報8630.78點。

恆生科技股目前跌0.55%，成分股漲跌互見，汽車之家下跌2.9%，跌幅最大。比亞迪電子漲3.5%，表現最佳。

俄羅斯衛星網報導，烏克蘭向位於烏東的盧甘斯克人民共和國4個地區發射迫擊炮彈和手榴彈。目前美股期貨未見太大變化，道瓊指數期貨下跌0.4%，標普500指數期貨跌0.58%，那斯達克100指數期貨跌0.8%。

黃金期貨價格小升0.26%，約報每盎司1876.4美元。對俄烏局勢敏感的國際原油價格不見彈升，反下跌逾1%。

物管股賣壓湧現，世茂跌逾5.3%、萬象生活與綠城服務跌約4%、保利物業和雅生活跌逾2%。

航空股表現疲弱，南方航空、國航、東航、國泰航空全面下跌，中國民航信息跌3.6%，首都機場跌2.5%，美蘭機場跌2.9%。

隔夜倫敦期鋁價格上揚1.7%，中鋁、宏橋、俄鋁等鋁業股走高。