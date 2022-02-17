藍直轄市議員提名 朱立倫祭青年三箭保障名額

為鼓勵新人與青年參政，國民黨中常會16日通過直轄市議員選舉候選人提名辦法，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調加權比例，最高可加權百分之百， 創下史上最高。國民黨青年部前副主任詹卻直言，黨內有許多「幕僚世代」他們將青春年華奉獻給黨，好不容易歷練成熟要出來參選，卻因年紀導致加權減少甚至沒有加權，這讓人情何以堪？

詹為元昨日（16）在臉書發文表示，他要給予黨中央肯定，這次加權非常有感，完全可以感受到國民黨對年輕人的重視與支持。但他質疑，加權的邏輯應該給予年輕的新人在挑戰現任議員的時，有一定的優惠與支持，但若回到只有新人與新人間的初選時，加權制度有無存在的必要？

詹為元直言，這次黨內有許多位幕僚世代出來參選，他們將青春年華奉獻給國民黨，好不容易歷練成熟要出來參選，卻因年紀導致加權減少甚至沒有加權，導致同樣都是新人，沒有現任優勢資源，卻已經在起跑線上落後其他新人了，情何以堪？

不僅如此，詹為元指出，國民黨這次加權的數字，如所有條件都符合，那可以加權到100%，相較於民進黨最高可加權到20%，高出五倍，這的確會大大的威脅到現任、令現任壓力倍增，這勢必會掀起一場腥風血雨。詹強調，他不反對各種有利於年輕人都加權，但制度要有一致性與持續性，遊戲規則應事先公開透明，這樣才能讓有意參選的人盡早做好準備。