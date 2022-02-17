美國之音報導，澳洲時間17日，英國首相強森與澳洲總理莫里森進行視訊通話。兩位領導人呼籲台海和平穩定，還警告俄羅斯不要侵略烏克蘭。英國承諾，作為與澳洲安全協定的一部分，英國將投入3400萬美元，以加強印太安全。兩國領導人還對中國的新疆政策表示了「嚴重關切」，並支持台灣「有意義」的參與國際組織。

兩位領導人在視頻會談後的聯合聲明中說：「他們同意必須減緩緊張局勢，而且俄羅斯任何對烏克蘭的進一步入侵，都將是巨大的戰略錯誤並帶來嚴峻的人道代價。」

莫斯森和強森說，為這項印太安全協定而承諾提供的資金，將在網路空間、國家威脅和海上安全等領域加強地區韌性。

就在這次雙邊會談之前的一周前，「四方安全對話機制」成員澳洲、美國、日本和印度舉行了會議，承諾加深合作，以確保印太地區不受「脅迫」，指的是中國的經濟和軍事擴張。

強森和莫里森表示「嚴重關切新疆境內踐踏人權的可信報告，並呼籲中國保護香港的權利、自由和高度自治」。

美國政府已把中國對待新疆維吾爾穆斯林少數民族的方式定性為種族滅絕，並指責中國在新疆有強迫勞動和監獄奴工行為。中國否認這些指控。

中國在2020年公布實施《香港國安法》。批評人士說，這一舉措破壞了香港在1997年從英國回歸中國時北京作出的「一國兩制」承諾。

莫里森和強森還強調：「台灣海峽和平與穩定的重要性，並對台灣有意義地參與國際組織表示支持」。英澳領袖聯合聲明的涉台部份，料將引發大陸外交部和大陸駐英、澳大使館的抗議。