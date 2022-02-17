湖人本季戰績只能說黯淡無光，即便擁有詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克三巨頭也無濟於事，大家原本期待在交易截止日前湖人能有所改變，但根據美國媒體報導，湖人拒絕了火箭提出沃爾和伍德的報價請求，這也意味著湖人本季和下賽季的陣容將不會有太大變化。

季前幾乎所有專家都看好湖人具有角逐總冠軍的希望，沒想到韋斯布魯克遲遲無法融入球隊，昔日的場均大三元戰鬥力幾乎不見，安東尼戴維斯的玻璃身更是讓他長時間在傷兵名單，唯一能倚賴的就是聯盟第一人詹姆斯，但獨木難撐大廈，更何況一個人怎能支撐起一支球隊，而這就是湖人現今的窘境。

湖人想要找回詹姆斯昔日隊友崔斯坦湯普生，但崔斯坦湯普生已被溜馬攔胡，拒絕火箭提出沃爾和伍德的報價，是因為不想要承接兩人的高薪，進而付出更多的豪華稅。

湖人目前26勝31敗，西區排名第九，只領先排名第十的拓荒者2場勝差，這都要歸咎於球團高層的一次錯誤交易，將賭注放在韋斯布魯克的身上，韋少本季薪資4421萬美元，壓得球團喘不過氣來，想要改變幾乎不可能。