台中市議員冉齡軒東勢服務處運作如常。（王文吉攝）

冉齡軒東勢服務處門上公告選民服務守則。（王文吉攝）

國民黨台中市議員冉齡軒遭舉發涉嫌詐領助理費，檢方連夜訊問後，向法院聲押禁見，丈夫邱裕明以5萬元交保。被檢方請回的助理表示，以冉的個性「不可能將錢放進自己口袋」，卻也坦言有些同仁同意提撥部分薪水，供養冉追隨的師父。冉夫婿則認為選舉要到了，離職助理向對手靠攏，進行政治操作。

冉齡軒因涉嫌詐領助理費，檢調昨搜查東勢、新社服務處及住家等地，冉及夫婿、助理等20多人被帶回漏夜訊問。檢方訊後，17日清晨將冉齡軒向法院聲押禁見、冉的丈夫則以5萬元交保，其他助理等多人均請回。

冉齡軒東勢服務處今天運作如常，率續有民眾上門拜訪或陳情，也有里長來關心案情發展。服務處門上公告選民服務守則寫著「不收紅包不收禮；以家庭為主；以禮義廉恥四維八德為主；服務鄉親至上。」瀰漫低氣壓。

被檢調請回的助理表示，冉篤信佛教，追隨宜蘭一名師父坐下學佛，見人就弘揚佛法，並常捐款給宗教團體。也坦言，有些助理同意提撥部分薪水做為基金，法喜供養宜蘭的師父，「以冉的個性，不會把錢放在自己口袋」。

助理也提到，去年9月會計與小編因個人感情私事在服務處吵架，會計將小編失控暴衝的監視器影片轉發臉書社團公審；後來冉找來2人說之以理，會計認為冉偏袒，憤而離職，懷疑是其挾怨報復，相信司法會還冉清白。

冉的丈夫邱裕明以5萬元交保，他向記者喊冤表示，「我完全不知道狀況，證人改被告！」當初是擔心冉會出家當尼姑，才鼓勵她選舉。年底選舉又到了，認為是離職助理向對手靠攏，進行政治操作，沒想到政治這麼可怕。

冉齡軒是台中第14選區（東勢、新社、石岡、和平區）資深民代，台中縣時期曾任1屆縣議員，後來轉戰立委敗給江啟臣。縣市合併首屆市議員選舉敗北，第三屆才順利當選，本屆國民黨主席選舉時也曾領表，最後並未登記。

冉齡軒曾任國小代課老師，擁有美國西太平洋大學企業管理研究所（MBA）、英國里茲都會大學商業管理博士班研究（DBA）、南華大學生死學研究所學分班等學經歷。

地方均認冉作風親切，服務頗有口碑，傳出涉及詐領助理費，地方一片嘩然。有里長指出，冉家族經營禮儀社，經濟狀況還不錯，不相信會貪這麼一點錢。不過也有地方人士表示，冉的助理常常換，很多人都鬧得不歡而散，被報復而遭檢調約談，不意外。