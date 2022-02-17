第一財經報導，自港交所1月1日起正式推行SPAC上市機制以來，短短1個半月內，已經有6家SPAC遞交招股書。

據港交所官網，2月14日，Ace Eight Acquisition Corporation（Ace Eight）遞交上市申請，次日，Vision Deal HK Acquisition Corp.（Vision Deal）也正式向港交所提交上市申請，成為首批向港交所提交SPAC上市申請的私募基金創始人。

SPAC全稱為Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收購公司，由SPAC發起人（Sponsor）發起。簡單來說SPAC就是一家空殼公司，其設立的目的就是透過首次公開發行股票進行集資，並以集資所得收購合併有經營活動的目標公司，從而達致合併後的繼承公司成為上市公司的目的。

從現有的6家搶先申請SPAC來看，除打響港股SPAC第一槍的Aquila Acquisition Corporation（Aquila）是由招銀國際資產管理有限公司發起之外，其餘皆為聯合發起。

從SPAC瞄準的標的行業來看，集中於科技、醫療和消費等行業。如Interra關注消費及新零售，同時瞄準的方向還有從事創新科技、高端製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司。

專家提醒投資者，在買賣SPAC證券時必須知己知彼，一方面要考慮自身對投資風險的承受能力，同時亦要充分瞭解SPAC的遊戲規則以及發起人的背景、經驗和往績。正因為投資SPAC證券對投資者的要求較高，港交所才會規定只有專業投資者才可參與SPAC證券買賣。