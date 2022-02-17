安格(6684)搭上Type-C熱潮，去年營運大幅成長，看好Type-C還有非常大的發展空間，董事長胡漢良今日表示，今年營收目標希望可以和市場成長率一致，在新品帶動下，首季應該是營運低點，第二季起就會出現明顯反轉，第三季在新產品放量帶動下，營運將出現大幅度彈升，另外，安格今年也會再增加台積電等新產能加入，但依舊不足以應付訂單需求。

胡漢良表示，看好Type-C市場可成長可年增三到四成，取自滲透率提升、應用市場增加等，故今年營收目標也是年增三到四成，動能部分，看好新產品4K60已經試量產，目前有不少DESIGN IN，也有DESIGN WIN ，主要應用在轉換器。

安格今宣布跨入4K60，新一代USB Type-C影像轉換產品-AG94系列，該產品支援HDMI 2.0與VGA影像輸出，在解析度達到4096x2160的畫面下，將過往每秒30張的畫面更新率推升至每秒60張，使畫面更加流暢，同時支援高達100瓦的USB PD 3.0快速充電，在影像轉換的當下同步提供影像輸出裝置充足的電力。

產能部分，安格主要在中芯國際投片，主要是8吋、採取0.11投片，今年會再新增宏力與台積電(2330)，封測則在超豐(2441)跟典範(3372)。安格預計今年可以拿到比去年多的晶圓代工產能，但依舊未能滿足訂單需求。

胡漢良表示，安格去年ASP上漲5~10%，安格去年前三季毛利率約58%，今年會以擴大市占率為主，藉此擴大營收規模，加上代工漲價等因素，今年毛利率目標維持55%以上。

安格總經理藍世旻也表示，雖然4K/30Hz的產品是目前消費者購買主流，但因此競爭者眾，所以安格除了強化高度轉換相容性以及系統單晶片優勢外，從2年前亦開始開發4K/60Hz相關產品。繼AG94系列推出後，安格今年也將持續開發新品，雖然短期來看研發費用勢必增加，但長期來看對於公司提升產品市占率將有明顯幫助。

此外，安格今年也有計畫增資，預計會透過發放股票股利的方式，目前還待董事會商議，今年預計股票+現金股利會有7~8成的配發率。

安格去年全年營收達6.23億元，相較前年成長81.2%，創下歷史新高，去年前三季每股獲利也達4.9元，也大幅優於前年全年度的2元。